Black Adam får trailer neste måned

HQ

Dwayne Johnsons Black Adam skulle opprinnelig ha kinopremiere i sommer, men på grunn av pandemien ble premieren utsatt til oktober i år. Så langt har vi ikke sett mye av filmen i det hele tatt, men vi har sett et par korte snutter under DC FanDome. Snart vil imidlertid dette endre seg. I et innlegg på Instagram sa skuespilleren nylig at den første skikkelige traileren vil bli lastet opp 8. juni. Vi må med andre ord bare vente halvannen uke før vi får se om Black Adam er noe å se frem til.