Black Adam kommer ikke til MultiVersus denne uka likevel

HQ

Player First Games har kunngjort at til tross for planene, kommer ikke Black Adam til MultiVersus denne uken likevel. Uforutsette omstendigheter har nemlig ført til at utvikleren må bruke litt ekstra tid på å sikre at han er helt klar.

De skrev på Twitter: "The Gods have spoken and Black Adam is not quite ready to change the hierarchy of #MultiVersus. Stay tuned and thank you for your patience, Mortals."

De sier ikke når de forventer at han blir klar, men forhåpentligvis tar det ikke så altfor lang tid, siden mange DC-fans uten tvil er spente på å spille som karakteren etter premieren på hans egen film nå nylig.