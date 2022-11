Black Adam viser sine beste trekk i MultiVersus den 1 november 2022 klokken 10:43 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Black Adam har vært en stor hit på kino siden premieren for nesten to uker siden, og ble raskt en av de største DC- og Warner-premierene noensinne, og også en av de...

Mark Hamills Joker tilsynelatende på vei til MultiVersus den 28 september 2022 klokken 14:02 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Mark Hamills versjon av Joker i Batman: The Animated Series regnes ofte som en av tidenes beste Joker-skildringer. Og heldigvis for oss ser det ut til at vi kommer til å...

MultiVersus viser hva Rick kan gjøre i gameplaypresentasjon den 27 september 2022 klokken 21:15 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu I helgen kunne Player First Games altså bekrefte at Rick ville bli den neste figuren i MultiVersus, og etter noen små forsinkelser i dag er han endelig klar for å slåss....