Black Desert Online ønsker Guts og Berserk velkommen tilbake i crossover-arrangement

Hvis du er en fan av Berserk (er det noen som ikke er det?) Og du har ventet på en sjanse til å prøve Black Desert Online, nå kan det være på tide. Et nytt samarbeidsarrangement har nettopp blitt kunngjort for Pearl Abyss 'spill med den mørke fantasy-franchisen skapt av Kentaro Miura.

Fra nå av og frem til neste planlagte vedlikehold av spillet 19. september vil du kunne fullføre spesielle Berserk-inspirerte oppdrag på Black Desert Online, samt få eksklusive kostymer, for eksempel Berserker Armour of Guts for mannlige klasser, Griffith Armour for kvinnelige klasser og Schierke-kostymet, som er tilgjengelig for Shai-klassen.

I tillegg vil du kunne få tak i flere gjenstander, for eksempel Fairy Appearance Coupon (Puck) for å endre utseendet til feen din.

Hvis du fortsatt har spørsmål, kan du sjekke ut informasjonen om arrangementet her, og se rustningsdesignene på bildene nedenfor.