Black Embers Citadel 18 har kanskje alt det vi ser etter i en ryggsekk

Det er mange aktører i ryggsekkbransjen, men hvis du ikke bare er ute etter å slenge med deg en hvilken som helst ryggsekk og er villig til å bruke en god slump penger, bør du kanskje ta en titt på hva Black Ember selger.

I vår siste Quick Look tar vi et blikk på Citadel 18-modellen fra Black Ember. Til godt over £ 200 vil denne ryggsekken koste mye mer enn de fleste du ser på Amazon, men kvaliteten er tydelig å se.

Sjekk ut våre fulle tanker i videoen nedenfor: