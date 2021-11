Black Friday-salget er allerede i gang på Xbox også

HQ

Vi er på vei inn i årets beste høytid for shoppingglade da det som kjent er duket for Black Friday neste uke. Mange butikker har allerede begynt med salget og tidligere i dag rapporterte vi om at Sony er i gang for fullt. Men de er ikke de eneste, for Microsoft tilbyr nå rabatter på mer enn 900 Xbox-titler samt et tremåneders PC-abonnement på Xbox Game Pass til bare ti kroner.

Vi har gått igjennom tilbudet og funnet frem ti spill vi kan anbefale, som ikke er en del av Xbox Game Pass, så de kan være av interesse for alle med en Xbox:

• F1 2021 - 45% rabatt (384,45 kroner)

• Far Cry 6 - 30% rabatt (478,80 kroner)

• FIFA 22 - 40% rabatt (419,40 kroner)

• Life is Strange: True Colors - 35% rabatt (428,35 kroner)

• Marvel's Guardians of the Galaxy - 35% rabatt (499,85 kroner)

• Mass Effect: Legendary Edition - 40% rabatt (419,40 kroner)

• Resident Evil Village - 50% rabatt (384,50 kroner)

• Riders Republic - 30% rabatt (478,80 kroner)

• Super Monkey Ball Banana Mania - 25% rabatt (329,25 kroner)

• Tales of Arise - 30% rabatt (489,30 kroner)

Surf over hit for å sjekke ut tilbudet selv, og om du finner et skikkelig bra tilbud som du kanskje vil anbefale til andre Gamereactor-lesere - fortell gjerne om det i kommentarfeltet nedenfor.