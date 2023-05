Black Mirror sesong 6s episoder avslørt

HQ

Black Mirror sesong 6 vil ha 5 episoder, og navnene på disse episodene, sam en kort handlingsbeskrivelse, har offentliggjort.

Den første episoden har tittelen "Joan is Awful", og handler om en ung kvinne som finner ut at livet hennes har blitt omgjort til et TV-drama der hun spilles av Selma Hayek. Denne episoden vil også ha Annie Murphy, Michael Cera, Rob Delaney, Ben Barnes og Himesh Patel i seg, så sesongen starter stjernespekket.

Episode 2 vil bli kalt "Loch Henry", og vil følge et filmteam som lager en naturdokumentar som blir mer og mer interessert i de sjokkerende hendelsene i stedets fortid.

Episode 3 bringer oss tilbake til sci-fi-rommet med "Beyond the Sea" som har to menn på et høyteknologisk oppdrag der de må håndtere konsekvensene av en ufattelig tragedie. Dette er episoden som inneholdeer Aaron Paul, Kate Mara, Josh Hartnett og Rory Culkin.

Episode 4 heter "Mazey Day", og følger en ung, berømt kvinne som finner seg selv forfulgt av innpåslitne paparazzier etter at hun var involvert i en hit-and-run-hendelse. Denne episoden har Zazie Beetz og Danny Ramirez i hovedrollene.

Til slutt avslutter vi Black Mirror sesong 6 med "Demon 79." Historien her finner sted i England i 1979, og følger en kvinne som må begå forferdelige handlinger for å forhindre katastrofe.

Hvilken episode gleder du deg mest til? Black Mirror sesong 6 lanseres neste måned.

