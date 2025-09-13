Black Mirror-skaperen Charlie Brooker samarbeider med Paddy Considine om en krimthriller på Netflix

HQ

Du kjenner kanskje igjen navnet Charlie Brooker, men hvis du ikke gjør det, la oss endre det. Han er en engelsk forfatter og produsent som er kjent for de morsomme Philomena Cunk -spesialene, men nylig også som skaperen av Black Mirror. Jepp, Brooker har gitt oss en av de mest innflytelsesrike sci-fi-seriene i nyere tid, og i fremtiden vil han igjen samarbeide med Netflix om et nytt prosjekt.

Dette er riktignok ikke en serie som vil pirre angsten din på samme måte, da det er en krimserie uten tittel med Paddy Considine, Lena Headey og Georgina Campbell i hovedrollene. Det skal bli en ganske mørk affære som dreier seg om en detektiv fra nord som reiser til London for å fange en seriemorder som tar sine ofre uten anger.

Synopsis legger til: "Serien uten tittel utspiller seg mellom den fiktive nordlige byen Bleakford og Londons gater, og følger en plaget detektiv på et nådeløst oppdrag for å fange en ritualistisk seriemorder før de går tom for ofre."

Brooker har siden uttalt seg om denne kunngjøringen, med en passende tåpelig og morsom uttalelse.

"Jeg er overlykkelig over å kunne si disse ordene til pressemeldingen. Jeg har drømt om å gi et sitat helt siden jeg var et lite foster, og nå gjør jeg det. Jeg skulle gjerne klype meg i armen, men som alle oss andre er jeg livredd for at hvis jeg gjør det, kan jeg våkne opp og oppdage at 2025 bare har vært en magisk drøm. Vær så snill å se på showet mitt. Jeg ber deg."

Det er ikke sagt noe om utgivelsesdato ennå, eller til og med seriens offisielle tittel, men vi kan forvente oss "plenty of blood and frowning" når den kommer.