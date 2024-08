Black Mirror-skaperen tror Balatro kan bli slutten på oss alle

HQ

For alle som har spilt det, har Balatro vist seg å være et avhengighetsskapende spill. Noen av oss har blitt kvitt avhengigheten, mens andre fortsatt tar frem laptopen på en overfylt flytur for å få en runde til.

En annen som har blitt fanget av Balatro-avhengigheten, er Black Mirror-skaperen Charlie Brooker. I et intervju med Deadline sa Brooker at han mente spillet er "muligens det mest avhengighetsskapende som noensinne er skapt".

"Det kommer til å bli utgitt på telefoner," fortsatte Brooker. "På det tidspunktet tror jeg menneskehetens aktivitet kommer til å synke med omtrent 25 %." Selv om denne spådommen kanskje er en spøk, kan det samme sies om mange episoder av Black Mirror, men for hver dag som går, virker det mer og mer som om fremtiden vår er på vei mot en av disse episodene. La oss bare håpe at det ikke er Man on Fire.