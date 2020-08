Black Myth: Wu Kong imponerer stort med gameplaytrailer

Kall meg trangsynt, men jeg fulgte ikke med på den kinesiske spillbransjen før CrossfireX og Bright Memory: Infinite dukket opp. Nå har duoen blitt en trio.

Game Science Studio har nemlig offentliggjort et spill kalt Black Myth: Wu Kong, og det med en meget interessant gameplayvideo. Med hele tretten minutter gameplay er det ikke tvil om at spillet er basert på Journey to the West, og med lovnader om over 72 ulike ferdigheter, nydelige animasjoner og et meget fengende kampsystem har dette virkelig blitt plantet på radaren til undertegnede selv om mye kan endre seg siden dette er en pre-alpha-utgave.