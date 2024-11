Black Myth: Wukong er det lavest rangerte spillet som har blitt nominert til Årets spill

HQ

Black Myth: Wukong har skrevet historie på The Game Awards, men sannsynligvis ikke av en grunn som det vil være fornøyd med. Med en poengsum på 81 på Metacritic i skrivende stund, har det blitt det lavest rangerte spillet i historien til The Game Awards for å få en GOTY-nominasjon.

Dette ble oppdaget av TheGamer, som også bemerket at det i rettferdighet til Black Myth: Wukong er andre spill som har kommet i nærheten av poengsummen. Både A Plague Tale: Requiem og Control ble bare scoret på 82 på Metacritic da de ble nominert, så det er ikke et enormt gap.

Likevel, selv om det er spill i år som gjorde det bedre med kritikerne, er det vanskelig å benekte innvirkningen fra Black Myth: Wukong. Spillet slo spillerrekord på Steam i løpet av de første dagene etter lanseringen, og har i skrivende stund en overveldende positiv anmelderskår på Valves plattform, med nesten 730 000 anmeldelser. Selv ikke Elden Ring klarte det.

Selv om spillet kanskje ikke har imponert kritikerne, har det funnet et massivt publikum som elsker det, noe som beviser at The Game Awards kanskje ikke bare bør gjenspeile årets Metacritic-plassering.