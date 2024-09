Black Myth: Wukong ikke ble forsinket på Xbox på grunn av tekniske mangler

HQ

Mindre enn to måneder før utgivelsen av Black Myth: Wukong ble det plutselig kunngjort at Xbox-versjonen av spillet ville bli forsinket. Det ble ikke gitt noen egentlig forklaring, selv om det ble snakket vagt om problemer med sertifisering eller tekniske problemer.

I slutten av forrige måned rapporterte imidlertid blant annet Forbes, IGN og Windows Central at det ikke var noe slikt som lå bak forsinkelsen, men at Sony hadde fått en slags eksklusivitetsavtale som forhindret spillet fra å bli utgitt på Xbox.

Nå rapporteres det via Forbes at Microsoft har kommentert saken, og sier at de ikke ønsker å kommentere noe Sony (eller noen andre) kan ha gjort, men presiserer at forsinkelsen ikke har noe å gjøre med noe problem angående Xbox :

"Vi foretrekker å ikke kommentere avtalene som våre partnere har inngått med andre plattforminnehavere, men vi kan bekrefte at forsinkelsen ikke skyldes begrensninger på Xbox-plattformen som har blitt tatt opp med oss."

Microsoft skriver også at de er "glade for lanseringen av Black Myth Wukong på Xbox Series X|S og jobber med Game Science for å bringe spillet til våre plattformer".

Oppsummert vet vi fortsatt ikke hvorfor Black Myth: Wukong plutselig ble forsinket for Xbox, men hvis det ikke er av tekniske årsaker, så er det noe annet som ligger bak, noe som fortsatt øker sannsynligheten for at det kan være noe i de tidligere rapportene om Sony-eksklusivitet.