Black Myth: Wukong lar deg bli en boss etter å ha slått dem

HQ

Som Lies of P var i 2023, ser Black Myth: Wukong ut til å bli det mest spennende Soulsliken i 2024. Utrolig grafikk, enorme bossmøter og mye mer å glede seg til, spesielt for fans av 1500-tallsromanen Journey to the West.

I en samtale med VGC avslørte en talsperson fra utvikleren Game Science Studio at vi ikke bare skulle kjempe mot bosser i Black Myth: Wukong, men at vi også ville kunne bli dem etter å ha slått dem.

"Selv om muligheten til å bruke våpnene til dine drepte fiender er et konsept som er vanlig i spill i denne sjangeren, er det å ta på seg hele kroppsproporsjonene og bevegelsene til den bossen en ny tilnærming, som gir ekstra innsats i kampen",</em> sa de.

De la til at vanskelighetsgraden for spillet ikke vil føles den samme hele veien. Selv om det ikke er vanskelighetsgrader, vil spillet gi spilleren en heltereise, noe som sannsynligvis betyr at jo lenger de går, jo mer vil de føle seg klare til å ta på seg utfordringene som ligger foran dem.

Black Myth: Wukong lanseres 20. august på PC og PS5.