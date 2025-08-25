Black Myth: Zhong Kui har ingen bånd til Wukong

I en svært interessant og overraskende vending avduket utvikleren Game Science sin oppfølger til den monumentale suksessen Black Myth: Wukong under Opening Night Live, til tross for at det bokstavelig talt var i begynnelsen av sin utviklingsreise.

Teaseren bekrefter en ny setting, en ny hovedperson og en ny historie, men nå er det bekreftet at det ikke er noen narrative bånd til det forrige kapittelet, utover det vi antar er noen mekaniske likheter.

I et innlegg på Weibo (gjennom MP1ST) har administrerende direktør Feng Ji bekreftet at dette er helt nytt på alle måter.

"Ny helt, nytt spill, ny grafikk, ny teknologi og ny historie. Vi ønsker å frigjøre hendene våre, eksperimentere dristig, bryte fra faste formler og starte fra bunnen av," har han bekreftet.

Det kan ta mange år før spillet tar form, men nedenfor kan du se den første teaseren på nytt.