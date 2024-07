Black Noir-skuespilleren Nathan Mitchell er faktisk narkoleptisk

HQ

En av de morsomme trådene i den nåværende sesongen av The Boys er at erstatningen Black Noir er narkoleptiker, noe som betyr at han sovner på tilfeldige tidspunkter. Det viser seg at det er mer sannhet i dette enn du kanskje hadde forventet, for i et panel ledet av Happy Sad Confused podcast-vert Josh Horowitz, ble det avslørt at skuespilleren bak denne iterasjonen av karakteren, Nathan Mitchell, faktisk er narkoleptiker i virkeligheten.

The Deep Skuespilleren Chace Crawford starter med å si at "Vi vil være i scener og [Mitchell] bokstavelig talt sover, han vil sovne i løpet av en scene."

Homelander selv, Antony Starr, legger til: "Han sovner rett og slett... Det er en replikk der, 'sover Noir?', og han våkner og sier 'ahh, jeg er narkoleptisk'. Og det er han faen meg... i virkeligheten. Han har sovnet ved bordet i den dressen, i virkeligheten. Nathan er nesten narkoleptisk. Jeg spøker ikke."

Du kan se klippet der de snakker om dette nedenfor, og samtalen begynner ved 48:13.