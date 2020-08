Black Ops-skaperne bekrefter Call of Duty 2020

Ryktene om at det faktisk er Treyarch som må stå for årets Call of Duty, kalt Call of Duty: Black Ops Cold War med mindre PR-avdelingen skifter mening i siste time, har gått i over et år, og de siste ukene har det dukket opp noen ekstra detaljer også. Det er da uansett å få litt bekreftet.

Treyarch og Raven Software, utviklerne av henholdsvis Call of Duty: Black Ops-serien og Call of Duty: Modern Warfare Remastered, bekrefter nemlig endelig at det er de som lager årets Call of Duty, og sier fortsatt i samme slengen at spillet fortsatt vil lanseres en gang i oktober eller november. Med den "hemmeligheten" ut av døren er det vel ganske klart at vi ikke trenger å vente lenge på den første traileren fra spillet heller...