Black Panther 3 skal ha premiere i 2028 Det ser ut til at vi må vente en stund før Black Panther vender tilbake til det store lerretet. Til tross for at det har gått mer enn tre år siden Wakanda Forever, har Marvel ikke hastverk med en oppfølger.

HQ Det ser ut til at det vil ta en stund før vi får se Black Panther på det store lerretet igjen. Selv om det har gått mer enn tre år siden Wakanda Forever ble utgitt, har ikke Marvel det travelt med å presse ut en oppfølger. Ifølge bransjekjenneren Jeff Sneider på Hot Mic-podcasten er Black Panther 3 for øyeblikket planlagt for lansering i februar 2028, og innspillingen skal angivelig starte i 2027. Regissør Ryan Coogler forventes å komme tilbake for tredje gang, etter å ha ledet de to første Black Panther-filmene. Han har også vært involvert i den kommende Ironheart-serien og skrekkfilmsuksessen Sinners, som har blitt en av de mest suksessrike i sjangerens historie. Hva gjelder handlingen i Black Panther 3? Det er fortsatt et mysterium - filmen har ikke engang en offisiell tittel ennå. Men én spennende detalj er bekreftet: Denzel Washington vil dukke opp i en fortsatt ukjent rolle, noe han selv avslørte i fjor høst. Hva er dine forhåpninger til Black Panther 3?