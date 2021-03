Black Panther og store forbedringer kommer til Marvel's Avengers

Du ser på Annonser

Crystal Dynamics og Square Enix la ikke skjul på at Chadwick Boseman sin bortgang i fjor satte sitt preg på fremtidsplanene de hadde for Marvel's Avengers, og nå vet vi akkurat hvor mye.

De to benyttet ikke bare anledningen i dagens Square Enix Presents-sending til å minne oss på at Marvel's Avengers nå har fått Hawkeye-utvidelsen og er på PlayStation 5 og Xbox Series, men også avsløre hva vi kan se frem til senere i år. Gledelig nok er det utrolig mye vi som fortsatt spiller har mast om i lang tid som venter. Blant annet blir det endelig mulig å ha flere av samme helt i en gruppe senere i vår. Deretter kan vi se frem til kostymer basert på Marvel Cinematic Universe, de Raid-lignende Omega Threat Level-oppdragene, et høyere maksnivå, en ny type Villain Sector og War Zone-oppdrag, flere nye ting til dagens Wasteland-region og selvsagt generelle forbedringer av utstyr, matchmaking og lignende greier.

Dette høres uansett bare ut som småtteri i forhold til hva vi kan glede oss til i høst. Da blir endelig Black Panther en spillbar figur, og med det i kjent stil mer historie, muligheten til å gjøre oppdrag og ha base i Wakanda, Klaw som hovedfiende, en helt ny fiendegruppe og mer. Man kan altså trygt si at verken Square Enix eller utvidelsesutviklerne i Nixxes har tenkt å gi opp til tross for synkende spillertall, og med disse fremtidsplanene vil jeg faktisk si at det fortsatt er håp for dem.