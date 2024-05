Black Panther og The Fall Guy's Winston Duke ønsker å spille Batman i DCU

HQ

For øyeblikket ser det ut til at Robert Pattinson ikke blir den nye DCUs Batman, og dermed er døren vidåpen for at noen andre kan ta rollen. Vi har sett en god del personer som har meldt seg til muligheten. Mange har for eksempel fantasert om Alan Ritchson fra Reacher.

MCUs Winston Duke, som spilte M'Baku i Black Panther-filmene, og som nylig har spilt Dan Tucker i The Fall Guy, har uttrykt ønske om å bli den nye Bruce Wayne. I en samtale med SlashFilm hadde han følgende å si :

"Jeg ville elske det. Jeg ville elske å gjøre det som Batman. Jeg ville elsket enhver mulighet til å utforske nye karakterer, til å endre fortellingene rundt noen av disse fastlåste ideene om hvordan disse karakterene skal se ut, høres ut og opptre. Jeg er helt for det."

Duke har spilt Bruce Wayne én gang før, men det var i en podcast kalt Batman Unburied. Tror du han ville blitt en god Batman?