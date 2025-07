Black Superman ble lagt ned av Warner - ansett som "for "woke""

HQ

Ifølge en ny rapport fra The Wall Street Journal skrinla Warner Bros. sjef David Zaslav et Black Superman -prosjekt for tre år siden, med begrunnelsen at det var "for "woke". Filmen skulle skrives av den anerkjente amerikanske forfatteren Ta-Nehisi Coates, kjent for sitt arbeid med Black Panther samt flere kulturelt og politisk ladede bøker om afroamerikansk identitet og hvitt overherredømme. Ingen ringere enn J.J. Abrams var tilknyttet som produsent.

Det er fortsatt få detaljer om prosjektet, men Black Superman skulle etter sigende foregå i et alternativt univers, med en svart Kal-El i hovedrollen. Den skulle ha vært en del av DCs Elseworlds-serie, i likhet med Joker og The Batman, og helt atskilt fra hovedkontinuiteten.

Etter fusjonen mellom Warner og Discovery ble Zaslav stadig mer skeptisk til prosjektet, og presset på for mer sammenheng og bredere mainstream-appell innenfor DC-serien. Dette førte til slutt til at Black Superman ble avlyst i all stillhet. Alt håp er imidlertid ikke ute - de nye DC-sjefene James Gunn og Peter Safran har antydet at ideen fortsatt kan bli gjenopplivet på et senere tidspunkt, så lenge manuset og konseptet føles riktig.

