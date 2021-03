Black Widow og Free Guy utsettes igjen

Du ser på Annonser

Disney har som mange andre filmselskaper sett seg nødt til å utsette mange av filmene sine en rekke ganger som følge av Covid-19, og nå er det tid for enda en runde.

Først kan vi uansett starte med en god nyhet, og det er at Cruella fortsatt vil ha premiere den 28. mai. Samtidig får vi vite at filmen blir tilgjengelig på Disney+ samme dag i deler av verden. Forhåpentligvis gjelder dette også, men i kjent stil er ikke det bestemt enda.

Deretter har vi de dårlige nyhetene. Black Widow utsettes vekk fra den 7. mai til 9. juli, noe som også fører til at Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings må flyttes til den 3. september for å gi hver av dem pusterom.

Interessant nok sier Disney også at Luca, Pixar sin neste meget lovende film, vil droppe kinoer helt, og vil ha premiere på Disney+ uten ekstra betaling den 18. juni.

De to andre mest skuffende nyhetene for min del er at Free Guy må vente til den 13. august i stedet for 21. mai og at The King's Man går fra august til den 22. desember.