Blacksad: Under the Skin lanserer sin nestegenerasjonsversjon i slutten av juni

Pendulo Studios' eventyrspill Blacksad: Under the Skin kom for over fire år siden til PC, Xbox One, PS4 og Nintendo Switch. En historie om detektivintriger i tegneserieform med mye potensial som dessverre ikke ble overført med nok finpuss til videospillformatet. Nå får vi se om John Blacksad i sin kraftigere versjon finner forløsning på konsoller.

Studioet har bekreftet at de opprinnelige Xbox Series- og PlayStation 5-versjonene av Blacksad: Under the Skin kommer 27. juni. Det er foreløpig ukjent om denne utgaven også vil oversettes til en gratis oppdatering for Xbox One- og PS4-brukere av spillet, så vi holder øynene åpne for nyheter.

Har du opplevd historien om Blacksad: Under the Skin, eller gledet du deg til denne nye versjonen?