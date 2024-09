Blade- og A Star is Born-skuespilleren Kris Kristofferson er død

HQ

Det har blitt rapportert at skuespilleren og countrystjernen Kris Kristofferson dessverre har gått bort i en alder av 88 år.

Han var kjent for sine musikalske evner og roller i filmer, det være seg Whistler i Wesley Snipes' Blade-filmer og hovedrollen i 1976-versjonen av A Star is Born. BBC opplyser at Kristofferson gikk bort "fredelig" i sitt hjem på Hawaii lørdag, omgitt av familiemedlemmer.

Kristofferson var også kjent for å ha gitt stemme til Chief Hanlon i Fallout: New Vegas, i tillegg til å ha medvirket i noen få andre videospill, som Gun i 2005. Han ble også nominert til Best Music, Original Song Score ved Oscar-utdelingen i 1985 for sitt arbeid med Songwriter, en pris han gikk glipp av til fordel for Prince' enormt populære Purple Rain.

Takk for alle årene med underholdning, Kristofferson. Hvil i fred.