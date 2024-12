Blade Runner 2099 avslutter innspillingen

Innspillingen av Blade Runner 2099, det siste tilskuddet til den ikoniske Blade Runner-serien, er offisielt avsluttet, som rapportert av Discussing Film. Serien utspiller seg femti år etter hendelsene i Blade Runner 2049, og lover å dykke dypere inn i den futuristiske verdenen med nye mysterier og karakterer. Selv om plottdetaljene fortsatt er hemmeligstemplet, kan fansen forvente en fortsettelse av seriens utforskning av kunstig intelligens, med et nytt perspektiv fra showrunner Silka Luisa og regissører som Jonathan van Tulleken.

HQ

Michelle Yeoh, kjent for sine roller i Everything Everywhere All at Once og Wicked, skal spille hovedrollen i denne etterlengtede serien, som er filmet på europeiske steder som Praha og Barcelona. Blandingen av futuristiske bilder og virkelige omgivelser vil garantert fenge seerne, som vil oppleve Blade Runner-verdenen i et nytt lys.

Vi venter spent på flere nyheter, inkludert den første traileren, og Blade Runner 2099 forventes å ha premiere på Prime Video en gang i 2025. Sagaen, som startet i 1982 med Ridley Scotts Blade Runner, har siden den gang utviklet seg med en rik arv, inkludert oppfølgeren fra 2017 og anime-serien Blade Runner fra 2021: Black Lotus.

Hva er dine forventninger til dette neste kapittelet av Blade Runner?