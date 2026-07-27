Blade Runner 2099 Serien får ikke en ny sesong, bekrefter showrunneren

For alle som håpet at «Blade Runner» skulle fortsette med en lang, kritikerrost serie av typen « Blade Runner 2099, bør dere kanskje se bort. Den cyberpunk-dystopiske serien kommer tilbake i november, men den vil bare vare i én sesong.

I et intervju med Steve Weintraub fra Collider sa showrunner Silka Luisa at serien alltid var ment å være en begrenset, selvstendig historie. Serien vil bestå av åtte episoder, og det er det – historien vil være fullført når rulleteksten går over skjermen i den siste episoden.

Blade Runner 2099 utspiller seg 50 år etter hendelsene i «Blade Runner 2049» og fungerer som en oppfølger til filmen. Serien følger Cora, spilt av Hunter Schafer, et menneske som har tilbrakt livet sitt på flukt fra Blade Runners. Nå må hun late som om hun er en av dem, mens hun prøver å gjenvinne sin menneskelighet samtidig som hun jakter på replikanter. Michelle Yeoh spiller Olwen, en replikant som er på siste verset og prøver å jakte ned så mange av sine egne som mulig.

Sjekk ut traileren til « Blade Runner 2099 nedenfor: