Blade skal skrives om i sommer og deretter sendes ut til regissører

Mahershala Alis Blade ble først annonsert for nesten fem år siden. Det hørtes ut som en Marvel-drøm som gikk i oppfyllelse, ettersom vi nok en gang skulle få se en mørkere, mer dyster side av MCU, komplett med massevis av vampyrer som skrek etter blod, og den ene halvvampyren som var der ute for å stoppe dem.

Mahershala Alis Blade har imidlertid møtt på hump etter hump i utviklingen, og har mistet to regissører ettersom det ser ut til at ingen helt kan realisere visjonen. I en ny rapport fra The Hollywood Reporter kastes det lys over filmens utvikling og hvorfor det går så dårlig.

Mia Goth - som skulle spille Lilith - er fortsatt tilknyttet prosjektet, men det er ikke klart om rollen hennes har blitt endret eller ikke. Ali ser tydeligvis på denne filmen som sin Black Panther, så han har veldig store forhåpninger til den.

Manuset kommer til å få noen store finpuss, og blir i det minste delvis omskrevet i sommer før det blir delt ut til regissørene. Deretter kan vi se en retur til Blade -settet, og en lansering et sted på veien.