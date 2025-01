Blade & Soul får en remaster som kommer til Europa og Nord-Amerika

Hvis du ikke er inngrodd i videospillkulturen i Østen, er du kanskje ikke klar over at det finnes en rekke store MMORPG-spill som trives i asiatiske land, men som ikke alltid går hjem hos publikum i Vesten. Et eksempel på dette er Blade & Soul, et action-fantasy-MMO som tar spillerne med inn i et land med Wuxia-tema og asiatiske legender og myter. Med over ti års utvikling bak seg, har NCSoft bestemt seg for at det er på tide at Blade & Soul trykker på reset-knappen, med en kunngjøring av en remaster av dette MMO-spillet.

Det skal bli kjent som Blade & Soul Neo, og som pressemeldingen bekrefter, kan vi se frem til en "moderne tolkning" av MMO som vil forsøke å fange den "opprinnelige ånden til free-to-play, open-world MMORPG i en rikere, visuelt forbedret opplevelse satt i en verden av asiatisk mytologi der fartsfylte kamper kolliderer med den fantastiske visuelle skjønnheten."

HQ

Vi kan se frem til at den opprinnelige historien kommer tilbake, der spillerne må velge og skape en karakter basert på en av fire spillbare raser ( Dragon, Qilin, Phoenix, og Turtle) og innenfor en av syv klassetyper, inkludert Assassin, Blade Dancer, Blade Master, Destroyer, Force Master, Kung Fu Master, og Summoner.

Denne remasteren bygger på Unreal Engine 4 og vil by på "forbedrede teksturer og belysning, forbedrede animasjoner og flere miljødetaljer og atmosfære". Det vil innlemme noen flere moderne funksjoner som har blitt populære blant fansen, inkludert Infinite Windwalking slik at spillerne kan løpe og sprinte fritt uten å måtte bekymre seg for utholdenhetslinjen.

Selv om det vil være rikelig med PvE-action, vil det til og med være PvP-støtte som inkluderer Dungeon Raids, Field Combat, og Faction Combat der to lag med seks spillere kjemper mot hverandre.

NCSoft har ennå ikke satt en utgivelsesdato eller et vindu for Blade & Soul Neo, men vi blir fortalt at spillet vil lanseres på selskapets Purple plattform, og at vi snart kan se frem til mer informasjon, inkludert når tittelen vil debutere på PC.