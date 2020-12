Blade & Soul Grim Tidings - Hva er nytt?

Det koreanske fantasy MMORPG-spillet Blade and Soul fikk nylig en ny massiv oppdatering kalt "Grim Tiding". Den bringer en ny spesialisering, en ikke-PVP-sone og et juleevent. La oss ta en nærmere titt på hva Grim Tidings har å by på:

Du ser på Annonser

Høres det interessant ut? Da har vi gode nyheter til deg! Spillet er nemlig gratis å spille, så du kan prøve det selv via dets offisielle hjemmeside.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.