Blair Witch-regissører om kommende film: "Det hadde vært fint å bli inkludert igjen"

Det har gått svimlende 25 år siden den første Blair Witch Project ble utgitt, og en oppfølger er i arbeid hos Blumhouse, som ble avslørt tidligere i år. Regissørene av den opprinnelige filmen, Eduardo Sanchez og Daniel Myrick, ble lamslått av denne avsløringen, ettersom de ikke engang ble konsultert om prosjektet.

I en samtale med Film Stories uttrykte paret sine ønsker om å være involvert i IP-en igjen. "Å bli inkludert igjen ville være fint," sa Sanchez. "Selv om de ikke hører på oss. Bare for å høre hva vi tenker." Paret har tydeligvis kunnskap om historien som er involvert i Blair Witch IP, og har historier de fortsatt ønsker å fortelle.

"Studios er ikke dine venner", sier Myrick. "De er en bedrift, så vi lærte en ildprøve i så måte. Etter det er det bare slik virksomheten fungerer... De har gjort et par forsøk på oppfølgingsfilmer som har vært moderat vellykkede, men vi holder fortsatt fast ved den naive forestillingen om at det finnes andre Blair-filmer å utforske som vi føler ville være verdifulle. I hvert fall for publikum, for fansen. Dessverre har Lionsgate ikke omfavnet den tilnærmingen."