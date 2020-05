Blair Witch-skaperne bringer litt Silent Hill til The Medium

Bloober Team har blitt et ganske kjent navn blant skrekkspillfans de siste årene med spill som Observer, Layers of Fear og Blair Witch, så det er verdt å merke seg The Medium.

Her spiller vi som Marianne, et medium som i utgangspunktet befinner seg i polen. Det som gjør spillet spesielt er at hun stadig vil veksle mellom den virkelige verden og åndenes verden, noe som vil skje sømløst på PC og Xbox Series X. Musikken vil ta dette til et helt nytt nivå siden utviklerstudioets komponist, Arkadiusz Reikowski, har slått seg sammen med Silent Hill-komponisten Akira Yamaoka for å lage et lydspor som blander det beste fra begge verdener.

Spillet skal by på noen andre spennende systemer også, men disse vil vises frem en gang i sommer.