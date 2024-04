Blake Lively og Anna Kendrick slår seg sammen igjen i A Simple Favour-oppfølger

HQ

For to år siden ble det avslørt at A Simple Favour skulle få en oppfølger, og at Blake Lively, Anna Kendrick, Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho og Kelly McCormack skulle spille rollene sine på nytt, mens Paul Feig skulle regissere igjen. På det tidspunktet var filmen imidlertid ikke helt klar, noe som betyr at selv om skuespillerne var klare til å vende tilbake, hadde produksjonsgiganten Amazon MGM Studios ennå ikke bestemt seg for om de skulle finansiere prosjektet. Det har nå kommet til en konklusjon.

Deadline bekrefter at A Simple Favour 2 er på vei, og at innspillingen kan begynne allerede til våren. I motsetning til førstnevnte film, som hadde kinopremiere (og tjente inn i underkant av 100 millioner dollar til tross for et budsjett på bare 20 millioner dollar), vil denne oppfølgeren i stedet få premiere på Prime Video.

Når det gjelder handlingen, skriver Deadline: "I del to vender Stephanie Smothers (Kendrick) og Emily Nelson (Lively) tilbake til den vakre øya Capri i Italia for å delta i Emilys ekstravagante bryllup med en rik italiensk forretningsmann. I tillegg til de glamorøse gjestene kan de vente seg mord og svik i et bryllup med flere vendinger enn veien fra Marina Grande til torget i Capri."

Det er ennå ikke oppgitt noen lanseringsdato for oppfølgeren A Simple Favour, men en gang tidlig i 2025 virker som en plausibel gjetning.