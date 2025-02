Blake Lively plager Anna Kendrick i Another Simple Favor

Den har havnet i skyggen av det pågående It Ends With Us dramaet, men til våren er det likevel premiere på oppfølgeren til A Simple Favor. Filmen vil ha Anna Kendrick og Blake Lively i hovedrollene, og regisseres av Paul Feig, som gjenforener de tre i en filmoppfølging som er ansett som Another Simple Favor.

Filmen får premiere på Prime Video så snart som 1. mai, og etter den tidligere plakaten som ble delt for den, har vi nå en teaser-trailer som utforsker noe av hva filmen vil by på. Vi får se Livelys Emily plage Kendricks Stephanie, etter at førstnevnte kommer ut av fengsel og ber sistnevnte om å være hennes brudepike i bryllupet hennes i Italia. Hevn er tydeligvis på bordet, eller er det ...?

Nå som Another Simple Favor kommer nærmere og nærmere, kan du ta en titt på traileren nedenfor og det fullstendige sammendraget.

"Stephanie Smothers (Anna Kendrick) og Emily Nelson (Blake Lively) gjenforenes på den vakre øya Capri i Italia i forbindelse med Emilys ekstravagante bryllup med en rik italiensk forretningsmann. Sammen med de glamorøse gjestene kan du forvente mord og svik som svar på invitasjonen til et bryllup med flere vendinger enn veien fra Marina Grande til torget i Capri."