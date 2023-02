HQ

I går var Valentinsdag, men markerte også utgivelsen av Blanc for PC og Switch. Det ble annonsert i fjor, og er et håndtegnet eventyr utviklet av Casus Ludi og utgitt av Gearbox Publishing.

Det er et hjertevarmende spill som er ment å spilles med en venn, noe lanseringstraileren virkelig prøver å understreke. Blanc mangler også kamper og dialog, noe som gjør det egnet for alle aldre og påvirkes heller ikke av språkbarrierer. Sjekk ut lanseringstraileren for det vakre eventyret under.