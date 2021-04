Blasphemous Deluxe Edition lanseres fysisk i juni

Du ser på Annonser

Fans av brutalt vanskelige plattformere blir nok glade for å høre at de vil kunne plassere et fysisk eksemplar av Blasphemous på hyllene sine fra den 29. juni. Det stemmer, Blasphemous Deluxe Edition lanseres fysisk av Sold Out og kan nå forhåndsbestilles via utvalgte forhandlere.

Senior Product Manager hos Sold Out, Katie Clark, sier følgende om den fysiske lanseringen: We're thrilled to team up with Team17 once again to deliver this deluxe Blasphemous physical edition. Whether you're already a fan of the game or want to jump into the nightmare world of Cvstodia for the first time, Blasphemous Deluxe Edition offers an exciting physical package for players to add to their collection."

I tillegg til et fysisk eksemplar av spillet inkluderer Deluxe Edition en blanding av digitalt og fysisk innhold. De mest nevneverdie er det digitale soundtracket med 32 låter, en 195-siders digital artbook og en fysisk plakat av Cvstidia.

Du kan se alt innholdet på bildet under.