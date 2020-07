Blasphemous får gratis utvidelse og forbedringer

Du ser på Annonser

Den blodige action-plattformeren med et hint av Metroidvania, Blasphemous, får en gratis DLC den 4. august som gir masse nytt innhold. The Game Kitchen har vært inne og polert hvert eneste hjørne av spillet, fra innhold til kart, til andre "quality of life"-forbedringer, samt at de tilføyer New Game+.

DLCen heter The Stir of Dawn og slippes samtidig på alle plattformer, og inkluderer også nye historier, NPCer, bosser fiender og områder å utforske. Også nye Executions og Counter Attack-teknikker tilføyes, flere hurtigreisepunkter, nye animasjoner, oppdatert stemmeskuespill og balanseendringer og enda mer.

Ta en titt på traileren til den The Stir of Dawn øverst i saken.