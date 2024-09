Blasphemous II DLC bekrefter tittel og utgivelsesdato

HQ

Som lovet for en drøy måned siden, lanserer The Game Kitchen DLC til Blasphemous II denne høsten. Vi hadde faktisk allerede forventet at dette nye innholdet ville dreie seg om det opprinnelige Penitent-våpenet fra det første Blasphemous, Mea Culpa-sverdet, og nå er det altså bekreftet.

Blasphemous 2: Mea Culpa kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch den 31. oktober. Den gir også en forsmak på et oppgjør med en ny maskert skurk, som også svinger et imponerende sverd. Sjekk ut den korte teaseren for Blasphemous II-utvidelsen nedenfor.

Og hvis du trenger å gjøre deg klar til lanseringen, ikke glem å ta en titt på anmeldelsen vår.