Blastoise, Venusaur og Charizard har hovedrollene i en ny runde med syvstjerners Tera Raids i Pokémon Scarlet og Violet.

I dag, 27. februar, er det Pokémon-dagen. En feiring til minne om utgivelsen av Pokémon Green og Pokémon Red i Japan (i Vesten var det Red og Blue), og en dato da The Pokémon Company benytter anledningen til å komme med store kunngjøringer om Pokémon-serien, enten det er i spill, på TV eller på andre Pokémon-relaterte arrangementer.

Dette året har ikke vært et av de beste, til tross for kunngjøringen av Pokémon Legends: Z-A for 2025 og Pokémon TCG Pocket for i år, men det betyr ikke at de nåværende spillene i serien ikke vil fortsette å få oppdateringer. Det mest åpenbare eksemplet er Pokémon Scarlet and Purple, som starter et Tera Raid-arrangement i morgen (28. februar), og som de neste ukene vil inneholde førstegenerasjons Pokémon Venusaur, Blastoise og Charizard. Venusaur og Blastoise debuterer som niendegenerasjonspokémon, mens Charizard dukker opp igjen etter å ha vært den første Pokémonen i Tera Raid med syv stjerner, den høyeste vanskelighetsgraden.

Så fra i morgen 28. mars til tirsdag 5. mars vil Venusaur være stjernen i de sjustjerners Tera-raidene. Blastoise tar over fra 6. til 12. mars, og Charizard fullfører arrangementet fra 13. til 17. mars. Alle vil nå nivå 100 og The Mightiest Mark (perfekt statistikk), så med disse tungvekterne på laget dekker de en god del av det konkurransemessige styrkespektret.