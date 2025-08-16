Bleach-stemmeskuespiller vil gjerne se serien få live-action-behandling

HQ

Det er mange anime-serier som har tatt steget til en live-action-adaptasjon, og Netflix er vanligvis den som prøver seg på disse produksjonene. For øyeblikket er One Piece filmatiseringen det mest vellykkede prosjektet, men vi har også sett filmatiseringer av blant annet Cowboy Bebop.

Men hva bør bli den neste som får live-action-adaptasjonen? CBR stilte nylig dette spørsmålet til den japanske stemmeskuespilleren Ryusei Nakao, mest kjent for å ha gitt stemme til Frieza i Dragon Ball, for å høre hvilke serier han kunne tenke seg å se filmatisert.

Nakao avslørte at det ikke ville være Dragon Ball som han gjerne vil se tilpasset, da han heller ville være interessert i å se en annen av showene han har gitt uttrykk for en karakter i å få behandlingen.

"Jeg er med i en anime som heter Bleach, der jeg spiller rollen som Mayuri Kurotsuchi, og den har ikke blitt filmatisert ennå, så jeg vil gjerne se den hvis den skulle bli filmatisert."

Bleach har blitt filmatisert i live-action-format tidligere, men bare for en japansk film i 2018. Hvorvidt den vil få en mer omfattende live-action-versjon gjenstår å se.