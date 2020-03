Bleeding Edge-seil på vei til Sea of Thieves

Utvikleren Ninja Theory lanserte i går sitt første spill som en del av Xbox Game Studios, nemlig arenafightingspillet Bleeding Edge. Det er ute på både PC og Xbox One, og ettersom det altså er et Xbox Game Studios-spill, så inngår det med Xbox Game Pass. Det britiske Xbox-studioet Rare vil feire dette, og via Sea of Thieves' offisielle Twitter-kontot har de nå postet bildet du kan se under, av et seil med Bleeding Edge-motiv, hvor de skriver:

"Here's a glimpse of something our shipwrights are putting together for crews that like to team up and cause chaos! We'll have more info on how you can represent this colourful brawler while sailing the Sea of Thieves soon..."