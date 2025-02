Bli en ekspertfotograf i april

Alle ser ut til å være en hengiven fotograf i en eller annen grad i disse dager. Smarttelefoner med utmerkede kameraer hjelper til med den innsatsen. Men hva med de som ønsker å gå utover det vanlige og virkelig lene seg inn i innfallene og utfordringene ved reisefotografering? Utvikleren Matt Newell har noe for disse personene.

Spillet heter Lushfoil Photography Sim, og det kommer snart til å debutere på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Dette ble nylig bekreftet på Annapurna Interactive Showcase, der vi fikk vite at konsollversjonene vil lanseres sammen med PC-utgaven, og at alle tre versjonene etter planen skal debutere 15. april.

For å se om dette nisjespillet er noe for deg, kan du sjekke ut den siste traileren for spillet nedenfor, i forkant av den nært forestående debuten.