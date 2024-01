Bli en linebacker eller et tennisess ved å forhåndsbestille Like a Dragon: Infinite Wealth

HQ

Det er mange nye jobber i det kommende Like a Dragon: Infinite Wealth, og et par gamle fra Yakuza: Like a Dragon også, så det er ingen mangel på hvordan du kan mikse og matche karrierer for å gjøre Ichiban Kasuga og mannskapet hans så sterke som mulig.

To jobber som ikke alle vil kunne bruke, er Linebacker og Tennis Ace, ettersom det bare er de som forhåndsbestiller spillet som får dem. Linebacker er for mannlige figurer, og tennisesset for kvinnelige. I to korte videoer på X får vi se et av angrepene fra førstnevnte, som ærlig talt ser brutalt ut, mens tennisangrepet ser veldig... japansk ut.

Sjekk det ut i innlegget nedenfor, og husk å forhåndsbestille. Like a Dragon: Infinite Wealth lanseres til PC, PlayStation og Xbox 26. januar.