Bli en mester i 4X-strategi i Yield! Fall of Rome på PC nå

Januar er en notorisk tregere måned når det kommer til nye spilllanseringer, men heldigvis er folket hos utvikleren BillionWorlds og utgiveren Daedalic Entertainment her for å lyse opp de mørke vinterdagene. Fra og med mandag har 4X-strategifans hatt mulighet til å dykke ned i et helt nytt prosjekt på PC, et spill som handler om å bygge det neste store riket fra asken av Romerriket.

Kjent som Yield! Fall of Rome, blir denne strategiopplevelsen sett på som et barn av Civilization og Polytopia, og er et spill der du tar på deg rollen som en av forskjellige krigsglade stammer og nasjoner som etter å ha utfordret og overvunnet Romerriket nå kjemper med hverandre for å satse på det som gjenstår. Som en 4X strategitittel, kan du imidlertid forvente det typiske utforsknings-, utvidelses-, utnyttelses- og utryddelsesspillet. Hvor Yield! Fall of Rome skiller seg fra resten av sjangeren er det grunnleggende designet for å redusere og eliminere unødvendige ventetider for å holde spillingen flytende og fartsfylt.

Ved siden av dette mer raffinerte 4X-oppsettet, presenterer Yield! Fall of Rome spillere med en samling unike måter å spille på. Mellom strammere enkeltspillerkampanjer med prosedyregenererte kart som tar sikte på å fremme stor gjenspillbarhet, til brede flerspilleralternativer som gjør det mulig for spillere å slå seg sammen med venner eller i stedet konkurrere mot dem i asynkron action, vil du ikke være begrenset med hvordan du ser ut til å nyt dette spennende strategispillet.

Mens mange kanskje oppfatter 4X-strategisjangeren som en ganske utfordrende sjanger å bryte seg inn i, har BillionWorlds lagt vekt på tilgjengelighet med Yield! Fall of Rome. Spillet er grunnleggende designet for å være intuitivt og ideelt for nykommere å hoppe rett inn i, samtidig som det har dybden og avanserte systemer som veteraner og fans av sjangeren ser etter i en 4X-strategitittel. Dette skyldes delvis de åtte spillbare fraksjonene, som hver har sin egen permanent tilgjengelige kampanje og alternativer for å generere sine egne tilfeldige kampanjer også, og presentere en unik spillstil, strategi og utfordring. Enten det er å ta på seg rollen som hunerne ledet av den fryktinngytende Attila, Charlemagnes frankere, Calgacus' briter eller til og med Kavads persere, bare for å nevne noen, er det mange forskjellige alternativer som tilbys som hver vrir og endrer hvordan du går fram for å gjenoppbygge sivilisasjon og definere din skjebne.

Hvis det utvalget av innhold ikke er nok for deg, er det også verdt å merke seg at Yield! Fall of Rome tilbyr en sesongbasert struktur som lar spillere konkurrere og stemple navnet sitt på globale ledertavler avhengig av hvordan de presterer i spillet i nye, tidsbegrensede kampanjer som kommer på ukentlig basis. Å, og glemte vi å nevne de svært tilpassbare Custom-kampene som gjør det mulig for spillere å forme og definere en kamp etter deres smak, enten det er ved å justere hvor sterk den gjenværende romerske tilstedeværelsen er eller ved å krympe kartet til et mye mindre og mer hektisk størrelse. Valget er helt og holdent ditt.

Uansett hvordan du liker å spille, enten du er en nykommer eller en langvarig fan av 4X-strategisjangeren, har Yield! Fall of Rome har noe for deg. Så ikke glem å sjekke det ut på PC via Steam som et Early Access-spill nå.