Bli med i Fast X-familien med denne interaktive plakatplattformen

Har du noen gang sett på de badass Fast X-plakatene og ønsket du kunne være i en av dem? I så fall har vi nyhetene for deg. For Universal har lansert en plattform som lar deg redigere ansiktet ditt inn i de samme plakatene for å bli en del av Fast X-familien.

Systemet ber deg ganske enkelt om å ta en selfie, og deretter eventuelt legge til et navn og velge fra en bakgrunnsfarge før du noen få øyeblikk senere vil finne deg selv bak rattet og se ut som en actionstjerne.

Du kan til og med lage flere plakater, hver med en venn eller et familiemedlem, som deretter kan redigeres til en kort video som får det til å se ut som en dum trailer for filmen. Det er unødvendig å si at Fast-fans ikke vil gå glipp av denne muligheten.

Når det gjelder når filmen skal slippes vil Fast X debutere på kino 19. mai.