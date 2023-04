Bli med i Redfall-ånden med en filmkveld med vampyrtema i London

HQ

Det er omtrent fem uker til Redfall kommer på PC- og Xbox Series-konsoller, og mens vi nylig hadde sjansen til å spille spillet og dele massevis av tanker om hva vi opplevde, ønsker Bethesda å hype opp Londons Redfall-fans ved å arrangere en filmkveld i byen neste måned.

Satt til å bli holdt på Prince Charles Cinema 15. april, vil arrangementet være et filmmaraton hele natten hvor fem vampyrfilmer som er valgt av Arkane Austins Harvey Smith (kreativ direktør for Redfall) vil bli vist, med hver sagt å ha bidratt til å inspirere utviklerens kommende tittel.

Filmene vil være The Lost Boys, Salem's Lot, Let The Right One In, 30 Days of Night, og Only Lovers Left Alive, og hvis du vil delta på filmmaraton, vil billettene bli lagt ut for salg 31. mars kl. 17:00 BST, med visningene som starter kl. 21:30 BST den 15. april april og løper til kl. 08.00 den 16.