Bli med når vi starter vårt Starfield eventyr i dagens GR Live.

Et sporingsnettsted avslører at både Steam og Xbox har passert én million spillere hver.

Starfield er det nest mest sette førstepartsspillet noensinne på Twitch

den 4 september 2023 klokken 17:08 NYHET. Skrevet av Jonas Mäki

Den har vært større enn The Last of Us: Part II, God of War: Ragnarök og Pokémon Legends Arceus.