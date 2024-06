Bli med oss på Summer Game Fest live i kveld

HQ

Hvis du setter deg ned for å se Summer Game Fest i kveld og vil ha det med litt Gamereactor-krydder, bli med på vår livestream, hvor vi vil være vertskap for den offisielle strømmen som avslører alt som 2024 og utover har å tilby.

Geoff Keighley tror kanskje ikke at 2024 blir like stort som i fjor når det gjelder utgivelser, men det er likevel ingen unnskyldning for ikke å være hyped om kveldens avsløringer. Vi kommer garantert til å få se noen interessante oppdateringer, nye avsløringer og potensielt noen overraskelser.

Hvis du vil følge med på alt som skjer innen gaming kan du bli med oss på GR Live-hjemmesiden fra 23 for vår dekning, og hold øye med hovedsiden vår for mer informasjon, eksklusive forhåndsvisninger og mer fra gutta våre i LA.