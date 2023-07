Bli med på den lyse siden med Nothing Phone (2)

HQ

Som en del av vår pågående videoserie, Quick Look, har vi nå fått tak i den nyeste smarttelefonen fra Nothing. Denne enheten, som går under navnet Nothing Phone (2), er en kraftigere etterfølger til Nothing Phone (1), og kan nå til og med skilte med en redesignet OS-pakke, bedre Glyph -integrasjon, et kraftigere kamera og en mer detaljert skjerm.

Hvis du har vært på utkikk etter en ny smarttelefon og tenker på å prøve noe annet enn den nyeste dingsen fra Apple, Samsung, Google eller andre store teknologiprodusenter, kan du selvsagt få med deg en rekke fakta og tanker om Nothing Phone (2) på Quick Look nedenfor eller i vår anmeldelse her.