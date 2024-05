Bli med på en prøvekjøring av Mercedes EQE SUV

HQ

Gamereactor-veteranene vet at de kan sjekke ut videoserien vår Quick Look for informasjon om den nyeste og mest spennende teknologien, mens bilinteresserte i stedet kan ta en titt på serien vår EV Hour.

Mens vi tidligere har hatt muligheten til å se på en rekke spennende elbiler som en del av denne videoserien, inkludert Teslas, Volvo, BMW, Audi, Polestars og mer, utvider vi i dag innsatsen med en Mercedes.

I den siste episoden av serien har Magnus tatt med seg Mercedes EQE SUV på en tur rundt i det danske landskapet, hvor han tester det lovede 334 mils batteriet, leker seg med det fancy infotainmentsystemet og deler en rekke fakta og tanker om bilen. Husk å sjekke ut den siste episoden av EV Hour nedenfor for å se alt dette med egne øyne.