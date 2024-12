Blippo+ er et FMV-spill som har til hensikt å levere "over-the-top TV"

Day of the Dev har gjennom årene blitt kjent som et sted hvor man kan finne og se noen av de sprøeste og rareste indieprosjektene som er på vei. Denne siste kunngjøringen passer definitivt til den regningen.

HQ

Kjent som Blippo+, dette er en FMV som handler om å presentere uvanlig og ubeskrivelig TV. Prosjektet er så rart og vanskelig å definere at det sannsynligvis er best beskrevet i utvikler Blippo + s egne ord også, da de sier følgende :

"Blippo+ er en kringkastingstjeneste som tilbyr det beste innen nyheter, fellesskap og underholdning. Det er over-the-top-TV som virkelig er over the top."

Ettersom spillet nettopp ble kunngjort under Day of the Devs: The Game Awards Edition, vet vi ennå ikke når Blippo+ vil lanseres, men det vi vet er at spillet kommer på PC og vil bli utgitt av Panic. Sjekk ut noen skjermbilder nedenfor.