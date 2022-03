Blir Black Widow- og Midsommar-stjerne med i Dune: Part II?

HQ

Litt over fire måneder har gått siden det endelig ble bekreftet at vi får en oppfølger til Denis Villeneuves Dune, noe som selvsagt betyr at forhandlinger om nye roller pågår for fullt i disse dager. Her er et eksempel på dette.

The Hollywood Reporter hevder at Villeneuve og kompani er i de siste forhandlingene med Florence Pugh (Black Widow, Midsommar og Little Woman) om å spille Princess Irulan i Dune: Part II.

Dette er altså bare forhandlinger foreløpig siden manuset fortsatt ikke er ferdigskrevet og det er spørsmål om Pugh har tid til å være med. Sistnevnte er det jo spesielt mange spørsmål rundt i disse dager siden store deler av den første filmen ble spilt inn i Ungarn, og Øst-Europa er ikke akkurat kjempetrygt i disse dager. Forhåpentligvis løser det seg uansett, for det er ingen hemmelighet at jeg virkelig har fått sansen for den engelske dama etter Black Widow og Hawkeye.